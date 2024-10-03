4 октября, в пятницу, Советом Безопасности ООН будет проведено открытое заседание на тему разрушений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» по запросу Российской Федерации. Об этом сообщила постоянная комиссия России при ООН.

«Завтра, 4 октября, в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по Московскому времени) состоится заседание Совета Безопасности ООН, запрашиваемое Россией, по вопросу терактов на «Северных потоках», — указывается в заявлении.

На заседании Совета Безопасности ожидается обсуждение не только фактов подрывов, но и более широкой политической ситуации, окружавшей инцидент.

Россия намерена представить свою версию событий, акцентируя внимание на необходимости международного расследования и привлечения к ответственности виновных за акты саботажа.

Поддержка этой инициативы со стороны других стран может существенно повлиять на будущее отношения Европы и России.

Ранее Рябков обозначил, что отсутствие участия в санкциях является критерием для приема в БРИКС.