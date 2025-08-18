Открытая часть встречи Трампа и Зеленского завершилась

Открытая часть переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме завершилась. Общение лидеров перешло в закрытый формат.

Перед тем как журналисты покинули Овальный кабинет, американский президент сделал несколько заявлений, которые могут определить дальнейшее развитие событий.

Трамп на встрече заявил, что любит Украину и любит русских, поэтому хочет, чтобы конфликт прекратился. Американский лидер также поддержал планы Европейского союза (ЕС) по предоставлению Украине гарантий безопасности, но без конкретных деталей. Глава Белого дома сообщил, что президент РФ Владимир Путин ждет его звонка по итогам встречи с Зеленским.

Напомним, с Путиным американский президент встретился с пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Тогда главы двух ядерных держав помимо обсуждения украинского кризиса затронули российско-американские отношения.

Ранее Трамп во время открытой встречи с Зеленским сделал ряд заявлений. Так, например, президент заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он также отметил, что страны ЕС также заинтересованы в окончании конфликта на украинской территории.