Отстающий на выборах кандидат в президенты Румынии объявил о своей победе

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии, но несмотря на это отстающий кандидат Джеордже Симион заявил, что является победителем. Об этом пишет РИА Новости.

Джеордже Симион от партии «Альянс за единство румын» высказался о проходящих выборах. Он назвал свою победу триумфом Кэлина Джеорджеску — независимого кандидата, лишенного победы на прошлых избирательных процессах.

При этом, по данным ЦИК Румынии, лидирует далеко не оппозиционер Симион, а его главный соперник. После подсчета бюллютеней, 75% оказалось за мэром Бухареста Никушором Даном.

Тем временем Джеордже Симион потребовал от своих сторонников усилить контроль за подсчетом голосов. Он опасается фальсификаций и срыва выборов в условиях острого политического кризиса.

Результаты первого тура голосования в 2024 году аннулировали из-за нарушений: «накрутки» в соцсетях. Это вызвало массовые протесты и требования о повторных выборах. Процесс вызвал раскол в румынском обществе.

Ранее сообщалось, что мэр Бухареста неожиданно вышел на второе место на выборах президента Румынии