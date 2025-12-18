«Отстаньте со своими микрофонами»: что так взбесило Макрона и Туска на закрытой встрече

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск попросили журналистов отступить во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Политики, обсуждавшие деликатный вопрос помощи Украине, оказались в центре агрессивного внимания прессы.

Обстановка на саммите Евросоюза в Брюсселе накалилась не только из-за политических разногласий. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск вынуждены были делать замечания журналистам, которые, по мнению лидеров, вели себя чрезмерно настойчиво.

Туск прямо попросил корреспондентов не нападать на него, когда те плотным кольцом окружили политиков у входа в зал заседаний. Макрон поддержал коллегу, отметив, что неустойчивые и постоянно двигающиеся микрофоны мешают ему сосредоточиться. Премьер-министр Польши добавил просьбу не подносить оборудование слишком близко.

Такая напряженность возникла на фоне обсуждения одного из самых спорных вопросов повестки — возможного изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. Ранее издание Politico сообщило, что решение могут попытаться принять в обход возражений Бельгии, чей премьер публично называл эту идею воровством и угрожал судом. Видимо, журналисты пытались выяснить позицию лидеров именно по этой щекотливой теме, что и привело к чрезмерному напору.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ будет взыскивать с банков ЕС убытки за заблокированные активы.