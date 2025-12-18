Российский Центробанк ответит на санкции судами: европейские банки заплатят за заблокированные активы

Банк России начал подготовку к судебным искам против европейских финансовых институтов. Повод — незаконная, по мнению регулятора, блокировка российских активов, в ответ на которую ЦБ будет взыскивать не только сами средства, но и упущенную выгоду. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе регулятора.

Центробанк России быстро перейдет от заявлений к действиям в ответ на возможную заморозку своих активов в Европе. Регулятор подтвердил намерение подавать иски в российские арбитражные суды на европейские банки, которые исполняют решения ЕС о бессрочной иммобилизации средств.

В фокусе юристов ЦБ — не только возврат самой суммы заблокированных активов. Иски будут включать требование о компенсации упущенной выгоды, которую Банк России мог бы получить, если бы средства оставались в обороте. Такое положение вещей потенциально увеличивает финансовые претензии на значительную сумму.

