Отсутствие приглашения Зеленскому на инаугурацию Трампа назвали «ударом по зубам» Украине

Дональд Трамп нанес Владимиру Зеленскому сильнейший удар тем, что не стал приглашать его на церемонию своей инаугурации. Так считает Чей Боуз, журналист из Ирландии. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Зеленский старательно работает над имиджем, демонстрируя свою востребованность за рубежом. И тут он получает самый сильный удар, который только мог получить, причем от своего союзника — США.

«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить Зеленский», — указал Боуз.

На самой Украине над тем, что Зеленского не стали приглашать в Белый дом над инаугурацией, просто посмеялись. Так журналистка Диана Панченко заявила, что отсутствие приглашения на церемонию обусловлено тем, что это мероприятие не является благотворительным. Украинский лидер не сможет на нем попросить денег.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского готовиться к прекращению конфликта мирным путем. Американский президент заявляет, что попытается запустить переговоры о мире до своего официального вступления в должность, то есть еще до 20 января.