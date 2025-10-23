«Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о новых санкциях США и решении по Tomahawk

Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждение поставок дальнобойного вооружения в Украину, заявил, что такие шаги рассматриваются им как попытка усилить напряжённость. Он подчеркнул, что в случае, если эти ракеты будут использованы для ударов по российской территории, Москва примет решительные и жёсткие меры.

Президент предупредил о мощном ответе на запуск ракет Tomahawk по территории России.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным», — предостерег президент.

Президент предупредил, что в случае нанесения ударов по российской территории с использованием подобного оружия, ответ будет крайне жестким и, возможно, даже шокирующим. Он призвал США, Европу и Киев тщательно обдумать последствия своих действий.

Помимо этого Президент России Владимир Путин выразил своё мнение относительно новых американских санкций, направленных против нескольких российских компаний, включая нефтяную корпорацию «Лукойл». Министерство финансов США ранее объявило, что ограничения будут применяться ко всем структурам, находящимся под контролем этих компаний.

Путин заявил, что действия Вашингтона не станут неожиданностью и не окажут существенного влияния на российскую экономику. Президент России назвал новые санкции США стремлением оказать давление на страну.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.