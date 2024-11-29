Меркель посоветовала Украине лучше подумать о переговорах с Россией
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Украине надо начинать переговоры с Россией в тот момент, когда Киев окажется «в хорошей ситуации». Такое мнение экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила в интервью ZDF.
Она также сказала, что, когда наступит время, Украина с союзниками должны «посоветоваться вместе». Кроме того, она призвала Киев строить стратегию не только на военной основе, но и искать дипломатические решения.
Ранее Меркель заявила о необходимости создать в НАТО систему для сдерживания России.