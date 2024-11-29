Меркель посоветовала Украине лучше подумать о переговорах с Россией

Украине надо начинать переговоры с Россией в тот момент, когда Киев окажется «в хорошей ситуации». Такое мнение экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила в интервью ZDF.

Она также сказала, что, когда наступит время, Украина с союзниками должны «посоветоваться вместе». Кроме того, она призвала Киев строить стратегию не только на военной основе, но и искать дипломатические решения.

Ранее Меркель заявила о необходимости создать в НАТО систему для сдерживания России.