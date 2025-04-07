Ответные пошлины на 28 млрд долларов: ЕС готов ударить по США

Государства-члены Европейского союза в ближайшее время могут принять первые ответные меры в отношении американских товаров на сумму до 28 миллиардов долларов. Об этом стало известно от источников, близких к ситуации, сообщает агентство Reuters.

По словам источника, это станет реакцией на тарифы, установленные администрацией Трампа.

Под ограничения могут подпасть такие товары, как мясомолочные продукты, крупы, алкоголь, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы, предметы одежды, и даже туалетная бумага.

«Такой шаг будет означать, что ЕС присоединится к Китаю и Канаде и наложит ответные тарифы на Соединенные Штаты», — отмечается в публикации.

Уже в наступивший понедельник, 7 апреля, в Люксембурге состоится экстренное совещание министров торговли стран Европейского союза. Задача встречи — согласовать общую стратегию: предложить Соединенным Штатам Америки переговоры, но при этом подтвердить решимость дать жёсткий ответ в случае неудачи переговорного процесса.

2 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых тарифов на импортные товары в размере 10%. Под действие тарифов попали товары из 185 стран. В список также были включены необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде (южные территории Австралии), с которыми не ведется торговля от слова совсем. На этих островах обитают только королевские пингвины и некоторые виды иных животных