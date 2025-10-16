«Отвратительный и глубоко неуместный символ»: конгрессмен Тейлор осудил появление флага со свастикой в своем офисе
Конгрессмен Тейлор осудил появление флага США со свастикой в своем офисе
В офисе американского конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора разгорелся скандал после обнаружения флага США с изображением свастики. Об этом сообщило издание Politico, в распоряжение которого попала фотография, сделанная во время одной из видеоконференций.
На снимке, за спиной одного из помощников конгрессмена, отчетливо виден американский флаг, на котором красные и белые полосы были изменены таким образом, что образовали форму свастики.
«Мне известно об изображении, на котором рядом с одним из сотрудников моего офиса, по-видимому, изображен отвратительный и глубоко неуместный символ. Содержание этого изображения не отражает ценности и стандарты моего офиса, моих сотрудников или меня самого, и я осуждаю его самым решительным образом», — заявил сам конгрессмен, комментируя инцидент.
Ранее сообщалось, что в Запорожье подростки развернули флаг Третьего рейха.