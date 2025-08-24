В Запорожье, временно контролируемом Вооруженными силами Украины, подростки в День независимости Украины вывесили флаг нацистской Германии, информирует Телеграм-канал RT, публикуя соответствующее видео.

На видео, которое появилось в канале, видны подростки с украинским флагом рядом с нацистским.

Ранее сообщалось, что в украинских средствах массовой информации появились изображения, сделанные с экрана мобильного телефона. На них запечатлена Анастасия Мирзак, сотрудница Святошинского суда. Она проводит время в компании молодых людей и держит в руках флаг нацистской Германии со свастикой.