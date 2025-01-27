Ouest-France: конфликт на Украине приносит США рекордную прибыль

Конфликт на Украине положительно отразился на благосостоянии США. Прибыль американских компаний от продажи оружия в 2024 году выросла на 29%, составив рекордную сумму в $318,7 млрд. Об этом сообщает Ouest-France.

По данным Госдепа США, рост доходов связан с тем, что многие страны пополняют запасы вооружения взамен того, что было поставлено Украине, отмечается в материале.

Ожидается, что в ближайшее время продажи крупных американских производителей оружия будут расти. Дальнейший рост акций ожидается на фоне глобальной нестабильности, отмечает издание.

Также в ближайшей перспективе ожидается рост заказов на артиллерийские снаряды, системы Patriot и бронетехнику.

Ранее сообщалось о том, что фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза.