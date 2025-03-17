Некоторые солдаты ВСУ в условиях продолжающегося военного конфликта на Украине выразили пессимистичные взгляды относительно будущего страны и смирились с тем, что она проиграла России. Об этом со ссылкой на украинского военнослужащего сообщила испанская газета Pais.

По словам украинского солдата, Украина уже проиграла в конфликте с РФ, что, по его мнению, связано с огромным количеством жертв среди личного состава ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее целью является защита людей от насилия и геноцида со стороны киевского режима. По словам российского лидера, операция была вынужденной мерой, вызванной рисками в сфере безопасности.

Кроме того, Путин утверждает, что на протяжении последних 30 лет Москва пыталась найти общий язык с НАТО по вопросам безопасности в Европе, но столкнулась лишь с обманом и давлением. Президент также указал на постоянное расширение НАТО, которое приближается к ее границам, несмотря на многократные предупреждения.

Ранее ТАСС сообщил, что четверо украинских военнослужащих признали вину в нападении на Суджу в Курской области.