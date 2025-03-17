Военнослужащие ВСУ признали вину в нападении на Суджу

Четверо украинских военнослужащих, осужденных за участие в нападении на Суджу в Курской области, признали свою вину, сообщил ТАСС.

Военные из 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ также запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по территории России.

По данным следствия, в начале августа 2024 года группа военнослужащих ВСУ пересекла российскую границу и вторглась на территорию Курской области, где участвовала в нападении на Суджу. В том же месяце этих военных задержали.

На судебных заседаниях прокурор потребовал назначить каждому из обвиняемых наказание в виде 19 лет лишения свободы. После рассмотрения обстоятельств дела 14 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры четырем украинским военным.

Солдаты Владимир Одноочко, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб получили по 16 лет лишения свободы, а военный Александр Плаксивый — 15 лет. Все осужденные первые три года проведут в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что Украина спустя три дня признала бегство своих боевиков из Суджи.