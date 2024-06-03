Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии ради поддержания нейтралитета, сообщает Pakistan Today.

Пакистан настроен поддерживать хорошие отношения как с Россией и Китаем, так и с Западом. Украине же Исламабад готов предоставить только гуманитарную помощь.

Затеянный Украиной «саммит мира» в Швейцарии явно проваливается. Большинство стран так называемого Глобального Юга намерены или игнорировать форум, или прислать на него чиновников не первого ряда. Не будет в Швейцарии и президента США Джо Байдена, который пропустит форум из-за предвыборных мероприятий в Голливуде.

Стало известно, что от Австралии в Щвейцарию отправится не премьер, а министр системы страхования инвалидов.

Владимир Зеленский резко раскритиковал всех, кто не хочет ехать в Швейцарию, включая самого Байдена.