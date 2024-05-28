Президент Украины Владимир Зеленский назвал людьми хуже врагов руководителей стран, не определившихся с участием в грядущем «саммите мира», который пройдет в Швейцарии в июне. Как сообщает РБК , на данный момент известно, что встречу точно не посетят лидеры ЮАР и Бразилии, и, вероятно, президент США Джо Байден.

Резкое высказывание президент Украины сделал во время пресс-конференции в Бельгии, а запись позже опубликовал на своей личной странице. По его словам, молчащие руководители государств должны высказаться, чтобы была возможность признать их врагами, а не просто людьми, не имеющими собственного мнения.

Ранее мы писали о том, зачем по мнению военного эксперта Литовкина НАТО занимается отработкой ядерного удара по территории России. По его мнению, таким образом Североатлантический альянс не просто показывает свою силу, а угрожает безопасности нашей страны.