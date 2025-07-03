Палата представителей приняла «прекрасный» закон Трампа, что обойдется казне США в 3,8 трлн

В среду, 3 июля, члены Палаты представителей Конгресса США одобрили «великолепный и масштабный законопроект», предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует агентство Reuters.

Закон о налогообложении был принят с небольшим перевесом голосов: 218 членов Конгресса высказались за, а 214 — против. Среди тех, кто был против, только двое представляли Республиканскую партию.

После завершения голосования сторонники республиканской партии начали громко выкрикивать: «USA»

Проект закона, предложенный президентом Трампом, получил название «Один большой прекрасный билль». Этот законопроект предусматривает масштабное урезание федеральной системы социальной поддержки, которое не проводилось в течение последних десятилетий. В частности, планируется сократить финансирование программы Medicaid, которая предоставляет медицинскую страховку малообеспеченным гражданам и людям с ограниченными возможностями.

В рамках проекта предусмотрены налоговые преференции для предпринимателей. Кроме того, планируется увеличить финансирование мер по обеспечению национальной безопасности, включая деятельность иммиграционных служб.

Часть средств будет направлена на возведение барьера между Соединенными Штатами Америки и соседней Мексикой. Стоимость проекта составит порядка 3,8 трлн долларов.

В ближайшее время законопроект будет передан на утверждение президенту США Дональду Трампу. Это произойдет как раз к 4 июля — Дню независимости Соединенных Штатов.

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