Палестинская политика стремится к увеличению числа государств, признающих независимое палестинское государство, заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. Его слова приводят РИА Новости.

Посок подчеркнул, что основная цель палестинской политики заключается в расширении числа государств, признающих независимое палестинское государство. На сегодняшний день 149 стран уже официально поддерживают Палестину, и несколько европейских государств проявляют готовность сделать аналогичное признание.

Нофаль также указал на активную солидарность Латинской Америки с палестинским народом. Некоторые страны региона, такие как Боливия, Венесуэла и Никарагуа, разорвали дипломатические отношения с Израилем, поддерживая палестинское дело. По словам посла, такая поддержка охватывает не только правительства, но и народы, которые стремятся к справедливости и законным правам палестинцев.

Палестина продолжает активно работать над тем, чтобы расширить свое международное признание, надеясь на поддержку как со стороны европейских, так и со стороны других стран.

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