Палестинская сторона обвинила Израиль в срыве переговоров о прекращении огня

После встречи переговорной группы в Катаре палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» обвинили Израиль в срыве переговоров о перемирии, сообщил ТАСС.

Палестинская сторона также обвиняет государство-противника в том, что оно отказалось принимать результаты предыдущих консультаций, что препятствует заключению соглашения о прекращении огня.

Переговоры о необходимости прекращения огня в секторе Газа начались 15 августа в Дохе. Основными целями консультаций были урегулирование эскалации между Израилем и Палестиной, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня может сорваться из-за несогласия палестинской стороны с его нынешними условиями.