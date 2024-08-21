Соглашение о прекращении огня в секторе Газа оказалось под угрозой срыва

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может быть сорвано из-за несогласия палестинцев с его нынешними условиями, сообщил ТАСС.

Как утверждает газета Politico, других вариантов, помимо этого соглашения, на данный момент нет. Оно наиболее полно учитывает интересы обеих сторон, однако заявления ХАМАС ставят под угрозу реализацию мирной инициативы.

Кроме того, если стороны не смогут договориться на неделе в Каире, у них не останется других вариантов, чтобы установить режим прекращения огня. В этом случае вероятна дальнейшая эскалация между Израилем с одной стороны и ХАМАС и шиитской ливанской партией «Хезболлах» — с другой.

Один из чиновников, погруженный в процесс переговоров, заявил, что участники не могут сказать точно, хочет ли лидер ХАМАС Яхья Синвар заключения этой сделки. Однако без нее существует реальная вероятность, что на Израиль нападет Иран, что приведет к полномасштабному военному столкновению.

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл в Израиль, чтобы уговорить Нетаньяху на примирение.