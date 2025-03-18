Палестинское движение обвинило Нетаньяху в намеренном срыве перемирия
«Исламский джихад» обвинил Израиль в срыве перемирия в Газе
Фото: [flickr.com]
Палестинское движение «Исламский джихад» обвинило Израиль в преднамеренном срыве перемирия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале движения, утверждается, что израильская сторона продолжает «разрушительную войну» в Газе, намеренно сорвав все попытки установления режима прекращения огня.
По мнению представителей движения, возобновление атак, инициированных премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его правительством, не позволит Израилю добиться «верхней руки» ни в военном отношении, ни в переговорном процессе.
Израиль в ночь на вторник, 18 марта, возобновил военную операцию в секторе Газа и нанес массированный удар по позициям ХАМАС. В результате, как сообщают арабские СМИ, погибло более 200 человек, в том числе женщины и дети.