Палестинское движение обвинило Нетаньяху в намеренном срыве перемирия

Палестинское движение «Исламский джихад» обвинило Израиль в преднамеренном срыве перемирия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале движения, утверждается, что израильская сторона продолжает «разрушительную войну» в Газе, намеренно сорвав все попытки установления режима прекращения огня.

По мнению представителей движения, возобновление атак, инициированных премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его правительством, не позволит Израилю добиться «верхней руки» ни в военном отношении, ни в переговорном процессе.

Израиль в ночь на вторник, 18 марта, возобновил военную операцию в секторе Газа и нанес массированный удар по позициям ХАМАС. В результате, как сообщают арабские СМИ, погибло более 200 человек, в том числе женщины и дети.