Памфилова обвинила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже

Об этом она заявила на заседании ЦИК, которое проходит в четверг, 21 марта. Памфилова отметила, что наблюдатели считают прошедшие выборы глава государства нечестными, потому что они не были приглашены на них. Ее слова приводят РИА Новости.

«Нет давно авторитетного БДИПЧ ОБСЕ во многих странах. Я сейчас повторю то, что говорила господину Мекаччи (директору Бюро) глаза в глаза, когда они приезжали к нам последний раз. Мы видим, что, если страна удобная, то есть, идет в русле политики Запада, работает на их интересы больше, чем на национальные интересы страны, значит, можно закрыть глаза на права человека, на качество выборов, можно не направлять вообще со своей стороны (наблюдателей)», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что Россия является для БДИПЧ ОБСЕ «неугодной страной».

Выборы президента РФ проходили впервые в истории государства три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами были действующий президент Владимир Путина, который выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков и член КПРФ Николай Харитонов.

По результатам голосования Путин набрал 87,28% голосов. При этом в России был рекордный показатель явки — 77,49%. За Путина свои голоса, по данным ЦИК, отдали более 76 миллионов граждан.

Вторым стал Харитонов, получивший от избирателей 4,31% голосов. Третьим оказался кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% голосов. На последнем месте — Слуцкий с 3,2% голосов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен раскритиковал освещение выборов президента РФ в западных странах.