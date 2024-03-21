Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен отметил ухудшение в работе западных СМИ, которые освещали президентские выборы в РФ. Об этом он пожаловался в статье RT .

По мнению иностранного политолога, журналисты на Западе практикуют самообман и создают плохой информационный фон для общественности. Такая практика существует давно, но в 2024 году подача материалов оказалась еще хуже. Речь про попытку освещать выборы президента в России.

«Но на этот раз все было еще хуже, чем обычно. Мы ожидаем, что журналисты будут объективны в освещении реальности, что особенно важно во время войны», — заявил Дисен.

Специалист отметил, что в США не могут признать достижения русских еще с 1999 года. Россияне же сделали свой выбор, в том числе учитывая политическую обстановку и отношения РФ с НАТО.

Напомним, в ЦИК РФ сообщали о явке в 77,44%. Это новый рекорд для президентских выборов в стране: голосовать приходили 87 113 127 человек. Владимир Путин набрал 87,28% голосов. При этом на Западе не хотят признавать легитимность выборов в РФ. Только недавно в Белом доме частично согласились с результатами и реальной обстановкой.

Ранее сообщалось, что женщине, испортившей бюллетени под Калининградом, запретили пользоваться интернетом.