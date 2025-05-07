Папа Франциск при жизни выступал за переговоры по Украине

Папа римский Франциск в неопубликованном при его жизни интервью призывал провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова сообщает РИА Новости.

Понтифик утверждал, что мир — это обоюдный и взаимный процесс, поэтому в нем должны быть заинтересованы все стороны конфликта.

Он также отметил, что сторона, которая конструктивно настаивает на мире и на необходимости начала переговоров, в результате выигрывает, так как любой конфликт всегда заканчивается миром и переговорами.

Ранее сообщалось о том, что папа римский Франциск резко высказался о гонениях на УПЦ на Украине.