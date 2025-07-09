Папа римский готов принять переговоры по Украине

Папа римский Лев XIV во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил готовность предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА Новости.

Ватикан предложил себя в качестве нейтральной территории для возможных переговоров между Москвой и Киевом. Во время встречи с Владимиром Зеленским в папской резиденции Кастель-Гандольфо понтифик подчеркнул важность диалога для достижения «справедливого и прочного мира». Лев XIV также выразил скорбь по жертвам конфликта и призвал к освобождению военнопленных.

Это уже не первая подобная инициатива Святого престола — в мае госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял о готовности принять переговорные делегации. Однако в МИД России идею встречи двух православных стран на католической площадке назвали неоднозначной. Сергей Лавров отметил, что такой сценарий выглядел бы «некомфортно» и «неэлегантно».

Ранее Москалькова попросила папу римского посодействовать в возвращении россиян с Украины.