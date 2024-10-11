Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, сообщила служба печати Святого престола. Отмечается, что их встреча продлилась 35 минут. Столько же — продлились переговоры Папы и премьер-министра Испании Педро Санчеса в октябре 2020 года.

Папа Римский и Зеленский также провели переговоры в Государственном секретариате. Стороны обсудили нынешнее состояние конфликта на Украине, гуманитарные трудности, возникшие из-за него, а также вероятные пути завершения боевых действий и способы достижения справедливого мира.

В сообщении пресс-службы Святого Престола отмечается, что Зеленский отдельно обсудил вопросы религиозной жизни в украинском государстве.

Папа Римский и Зеленский уже проводили переговоры. Ранее их встреча состоялась в мае 2023 года. Беседа прошла в неформальной обстановке в Ватикане.

В 2024 году встреча носила официальный характер. Представители Украины посетили Апостольский дворец, где проводятся приемы Папы Франциска. Украинский лидер вручил ему холст «Бойня в Буче. История Марички» (украинские СМИ утверждают, что российские солдаты чудовищно поступали с местными жителями в Буче. Эта информация является фейком, так как никаких подтверждающих фактов этому нет).

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что Киев не готов к завершению конфликта.