МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины настаивают на переговорах с Россией только при условии выполнения условий в рамках «формулы мира», представленной президентом страны Владимиром Зеленским.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что иностранные издания неправильно интерпретировали информацию о готовности Украины к переговорам, используя «манипулятивные утверждения». В частности, уточнили в украинском МИД, речь идет о территориальных уступках в пользу РФ, что не является правдой.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что украинский лидер во время своего турне по Европейскому Союзу (ЕС) попытался заручиться поддержкой стран союза. Отмечалось, что взамен на это Зеленский был готов обсуждать возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также согласие на уступки в пользу Москвы.

Накануне сообщалось, что Офис президента Украины опроверг информацию о готовности Киева к прекращению огня.