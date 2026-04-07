Парадокс, о котором редко говорят вслух: самые надежные гарантии личной безопасности для Владимира Зеленского после окончания конфликта теоретически могла бы дать Россия. Такое заявление сделал политолог Александр Ведруссов в беседе с Pravda.Ru. Звучит дико на фоне того, что сейчас президента Украины охраняют британские спецслужбы, а вся его жизнь и будущее завязаны на Запад. Но именно в этом, по мысли эксперта, и скрывается главная уязвимость Зеленского.

По его словам, Запад исторически выбрасывает «токсичные активы», когда они перестают быть нужны. Какие бы обещания ни давались сейчас — потом их могут просто не вспомнить. А Россия, при всем текущем уровне ненависти, заинтересована в предсказуемости и отсутствии хаоса у своих границ. Живой Зеленский, давший определенные гарантии, — это меньшая угроза, чем мертвый или свергнутый, превращенный в знамя. Проблема в том, что между Москвой и Киевом нет даже минимального доверия, поэтому этот теоретически надежный вариант на практике нереализуем.

Политолог рисует пугающую, но логичную картину. Зеленскому и его окружению продолжение конфликта выгодно как никому другому. Война позволяет сохранить власть, причем в такой концентрации, какой у Украины не было никогда. Она позволяет наращивать капиталы в колоссальных масштабах — там, где человеческие жизни конвертируются в прибыль. И этот механизм стал самоподдерживающимся. То есть Зеленский, по мнению политолога, будет делать все, чтобы конфликт не заканчивался, несмотря на разрушенные города и сотни тысяч жертв. Цена будущего страны в этой логике просто не работает как сдерживающий фактор.

По его мнению, команда Трампа, придя в Белый дом, якобы хотела «сбросить Украину как токсичный актив» и выйти из проигрышного конфликта. Но столкнулась с тем, что ничего не смогла сделать с Зеленским — за ним стоят Лондон и Брюссель, которые продолжают поддержку даже вопреки позиции новой американской администрации. Россия, со своей стороны, принципиально отказалась от сценариев «обезглавливающих ударов», считая их тупиковыми. В итоге сложился идеальный шторм: ни одна сторона не может навязать свое решение, конфликт затягивается, а Зеленский, по выражению эксперта, готов править хоть остатком Львовской области — лишь бы сохранить внешнюю подпитку и власть.

Итог, к которому приходит Ведруссов, неутешителен: ситуация будет решаться на поле боя, поскольку условий для мирных переговоров просто не сложилось. Зеленский сделает ставку на продолжение войны при любом объеме западной помощи. А Россия, в свою очередь, не видит смысла в переговорах с тем, кто сам в них не заинтересован. Самый надежный гарант безопасности для украинского лидера — Россия — одновременно является той стороной, к которой он не может обратиться. А те, к кому он обратился — Запад — могут в любой момент признать его «токсичным». Круг замкнулся, и разорвать его, похоже, сможет только окончательный военный результат.

Ранее Трамп назвал главное преимущество Путина перед Киевом.