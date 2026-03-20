«С Зеленским гораздо сложнее»: Трамп назвал главное преимущество Путина перед Киевом

Американский президент вновь устроил дипломатическую встряску, на этот раз сравнив двух лидеров, с которыми Вашингтону приходится иметь дело. Трамп откровенно признал: работать с Владимиром Зеленским куда тяжелее, чем с Владимиром Путиным. Об этом сообщает MS Now.

Причину такого заявления американский лидер объяснил просто. По словам Трампа, украинский президент постоянно оглядывается на политическую конъюнктуру, заботится о собственном пиаре, а не о сути переговоров. Российский же коллега, напротив, демонстрирует четкость и последовательность.

В беседе с журналисткой Трамп особо подчеркнул: доверия у него к Путину больше, чем к любому из европейских союзников. А в качестве еще одного аргумента добавил, что российский лидер «не боится Европы» — намекнув тем самым, что с ним можно договариваться, не оглядываясь на коллективный Запад.

Заявление прозвучало на фоне новых попыток Вашингтона склонить Москву к продлению зерновой сделки и снизить напряжённость вокруг иранского кризиса.

