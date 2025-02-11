Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается скрыть реальные масштабы катастрофы, постигшей ВСУ в Курской области. Таким мнением она поделилась в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала недавние интервью Зеленского газете The Guardian о прямом обмене территориями с РФ. По словам представителя российского дипломатического ведомства, ВСУ в Курской области «ждет земля без обмена».

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — отметила Захарова.

В середине января Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ в Курской области. По официальным данным, с начала месяца украинские вооруженные силы потеряли более 5,6 тыс. человек и более 570 единиц техники. Оборонное ведомство отметило, 63,2% российских территорий в Курской области освобождены.

Ранее издание Postimees предсказало утрату Украиной суверенитета в ближайшие два-три года.