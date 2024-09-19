Parisien: Макрон отменил поездку в Бретань

Эммануэль Макрон, президент Франции, отменил намеченный на пятницу, 20 сентября, визит в регион Бретань на северо-западе страны, поскольку ожидается завершение формирования нового правительства, сообщил газетный источник Parisien, ссылаясь на Елисейский дворец.

Объявление было сделано накануне утверждения состава нового кабинета министров.

Ранее канал BFMTV сообщил, что новый премьер-министр Франции Мишель Барнье завершит в четверг, 19 сентября, консультации по поводу назначений в правительство.

«Эммануэль Макрон отменил визит в Бретань, запланированный на пятницу, который должен был пройти в рамках Дней европейского наследия», — гласит публикация.

В то же время Елисейский дворец заявил, что решение отменить поездку не связано с политическими обстоятельствами в стране, пишет Parisien.

Указанной причиной стали «погодные условия», в частности, прогноз очень низких облаков, затрудняющих приземление президентского самолета.

Ранее сообщалось, что Макрон отклонил список министров, предложенный недавно назначенным премьер-министром.