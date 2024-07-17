На Украине не хватает пилотов для истребителей

Украина испытывает нехватку прошедших обучение пилотов и инженеров для истребителей, а еще испытывает недостаток в местах для их размещения. Об этом заявил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время всеукраинского телемарафона.

Спикер отметил, что число обещанных крылатых машин вдвое превышает количество подготовленных для сложной техники кадров. Кроме того, наблюдается дефицит специальных мест для истребителей, где их можно было бы обслуживать в полной мере. Как заявлял на минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, союзники уже этим летом должны передать Киеву F-16.

Ранее мы писали о том, какая техника по мнению военного аналитика Виктора Литовкина может представлять угрозу для западных самолетов. Специалист перечислил сразу несколько наименований и при этом отметил, что появление F-16 у Украины не окажет существенного влияния на ход специальной военной операции.