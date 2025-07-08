Париж объявил о скором введении ЕС против России самых жестких санкций за три года

Евросоюз планирует ввести в ближайшее время в отношении России наиболее строгие ограничения с 2022 года. Об этом сообщил Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, в эфире телеканала LCI.

По мнению Барро, ограничительные меры затронут нефтяные доходы России, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают Москве обходить санкции.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в ответ на санкции Европейского союза (ЕС) против российских средств массовой информации Россия введет ограничения на доступ к 15 европейским онлайн-платформам. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.