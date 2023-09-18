«Париж уже не способен управлять»: чем вызваны революционные настроения в Африке

Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьерри Мунгала на своей странице в социальных сетях опроверг слухи о госперевороте в стране. Но происходящее в африканском государстве по-прежнему вызывает вопросы.

Политолог Вадим Сипров объяснил, с чем связаны громкие новости из Конго. По его словам, достоверной информации о ситуации в республике нет.

«Ведущие СМИ сейчас игнорируют эти события. И сведения о попытке главы президентской гвардии генерала Сержа Обоа свергнуть президента Дени Сассу-Нгессо, и опровержения этих слухов распространяют только в соцсетях», — рассказал Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на недостаток информации, эксперт вписывает нынешние события в Конго в тенденцию на ослабление влияния Франции в регионе.

«Модель контроля над ресурсами бывших колоний, которая называется Франсафрика, перестала работать — ориентированные на Париж местные элитные группы сдают лидерские позиции национально-ориентированным группировкам», — пояснил собеседник.

По мнению эксперта, произошедшие летом события в Нигере и Габоне подтверждают эту гипотезу.

«Еще одна важная тенденция — это поддержка Россией стремления африканских стран обрести подлинный суверенитет, избавиться от неоколониальной модели управления. О готовности России оказывать помощь было заявлено на саммите Россия — Африка», — напомнил Сипров.

Политолог считает, что страны континента последуют примеру сотрудничества России и ЦАР, Республика Конго не станет исключением.

«И дело не в российской экспансии, операциях ЧВК «Вагнер» или «экспорте суверенитета» — в регионе классическая революционная ситуация. Париж не способен управлять по-старому, а африканцы не хотят продавать за бесценок свои национальные богатства», — заключил собеседник.

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