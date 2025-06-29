В сердце Парижа прошла демонстрация, направленная против передачи западного вооружения Украине. Информацию об этом распространило РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, в воскресенье, 29 июня, несколько сотен демонстрантов собрались на площади Пале-Рояль, расположенной напротив Лувра. Инициатором акции выступил Флориан Филиппо, основатель партии «Патриоты», который возглавил шествие протестующих.

Участники акции выражали свое несогласие с политикой президента Франции Эммануэля Макрона, выкрикивая соответствующие лозунги. В финале мероприятия Филиппо совершил символический акт, разорвав флаг НАТО, выражая тем самым свой призыв к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что Макрон поддержал Пашиняна, выложив пост на армянском.