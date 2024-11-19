Парламент Абхазии единогласно принял отставку Бжании

На повестке дня сегодня, 19 ноября, у абхазского парламента был вынесен один-единственный вопрос об уходе Бжании с поста главы республики. Все депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы данный пункт был включен в повестку для рассмотрения. Затем парламентарии также единогласно проголосовали и за отставку президента.

Отставка президента стала следствием соглашения между ним и оппозицией. При этом все члены правительства остаются на своих местах. Главы всех ведомств, в том числе и силовых, продолжат свою работу. Дальнейшая их судьба будет решаться во время последующих переговоров, которые будут вестись за рамками уже достигнутых соглашений. Отставка Бжании стала прямым следствием уличных беспорядков, которые начались в ответ на попытку заключить соглашение с Россией о частных инвестициях в экономику республики.