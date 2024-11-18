Парламент Абхазии предложил организовать переговоры президента и оппозиции

Для разрешения всех противоречий президент Абхазии может провести прямые переговоры с оппозицией. Об этом заявил спикер республиканского парламента Лаша Ашуба. Его слова привел ТАСС.

По утверждению председателя парламента Абхазии, уже достигнут некоторый прогресс в отношениях между главой республики и оппозицией. Но этого недостаточно, чтобы полностью разрешить все противоречия.

«Намерены продолжить дальше эти переговоры. Парламент вышел с инициативой, часть присутствующих депутатов пришли к решению, чтобы организовать прямые переговоры власти и оппозиции», — указал он.

До этого Дмитрий Песков от лица правительства РФ высказался об отношении Москвы ко всему происходящему в Абхазии. По его мнению, ситуация должна нормализоваться и в дальнейшем оставаться в конституционных рамках.