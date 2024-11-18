В Кремле высказались о ситуации с оппозицией в Абхазии
Песков: Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии
Фото: [unsplash.com]
В Кремле прокомментировали ситуацию с оппозицией в Абхазии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выступает за нормализацию ситуации и сохранение ее в рамках конституционных принципов, передает РИА Новости.
Напряженность в республике резко усилилась после всплеска митингов, вызванных соглашением об инвестиционном сотрудничестве с РФ. Оппозиционные силы в Абхазии утверждают, что реализация этого договора приведет к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. В связи с волнениями парламент страны был вынужден отложить ратификацию соглашения.
Кроме того, оппозиционеры заняли правительственные здания в Сухуме и потребовали отставки действующего президента Аслана Бжании.
Как ранее сообщил спикер парламента Лаша Ашуба, в переговорах между властью республики и оппозицией есть определенный прогресс. По его словам, депутаты намерены организовать прямые переговоры с протестующими гражданами.
Ранее сообщалось, что в Сухуме вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу.