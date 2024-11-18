В Кремле высказались о ситуации с оппозицией в Абхазии

В Кремле прокомментировали ситуацию с оппозицией в Абхазии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва выступает за нормализацию ситуации и сохранение ее в рамках конституционных принципов, передает РИА Новости.

Напряженность в республике резко усилилась после всплеска митингов, вызванных соглашением об инвестиционном сотрудничестве с РФ. Оппозиционные силы в Абхазии утверждают, что реализация этого договора приведет к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. В связи с волнениями парламент страны был вынужден отложить ратификацию соглашения.

Кроме того, оппозиционеры заняли правительственные здания в Сухуме и потребовали отставки действующего президента Аслана Бжании.

Как ранее сообщил спикер парламента Лаша Ашуба, в переговорах между властью республики и оппозицией есть определенный прогресс. По его словам, депутаты намерены организовать прямые переговоры с протестующими гражданами.

Ранее сообщалось, что в Сухуме вооруженные люди не пускают сотрудников правительства Абхазии на работу.