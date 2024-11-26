Парламент Абхазии захотел упразднить должность премьер-министра

Один из комитетов парламента Абхазии решил внести поправки в конституцию. Он разработает новые правила, по которым многие полномочия премьер-министра перейдут президенту. Такие данные появились у РИА Новости.

Журналисты пообщались с Даут Хутаба, руководителем парламентского комитета по государственно-правовой политике. Он заявил, что парламентарии считают важным соблюдать баланс между теми полномочиями, которыми наделен президент, и возможностями парламента. По этой причине будут упразднены должности премьер-министров и вице-премьеров.

«Исключив должности премьера и вице-премьеров, мы исключаем посредников между министрами и президентом, что способствует сокращению госаппарата и повысит оперативность и согласованность работы органов власти», — указал Хутаба.

По его мнению, на принятие соответствующей поправки в конституцию уйдет порядка полугода.

Ранее сообщалось, что ушедший в отставку президент республики Аслан Бжания решил снова выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах. Он сообщил о необходимости проведения внутренних реформ и отметил, что сложившаяся политическая система в Абхазии пока не достигла критической точки.