В ходе финального голосования армянские парламентарии одобрили законопроект, дающий старт процедуре вступления страны в Евросоюз. Прямую трансляцию заседания осуществляли местные телевизионные каналы.

Ален Симонян, председатель парламента, объявил о принятии решения, отметив, что 64 депутата поддержали инициативу, а 7 высказались против.

Инициатор законодательного процесса подчеркнул, что данный документ не предполагает обязательного проведения референдума по вопросу вступления в ЕС, а лишь формально объявляет о начале соответствующей процедуры. Он также признал уникальность ситуации, поскольку ни одна из стран-кандидатов ранее не принимала подобного закона.

В январе вице-премьер России Оверчук заявил, что российская сторона рассматривает обсуждение данного законопроекта как потенциальный шаг Еревана к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее сообщалось, что глава правительства Армении Никол Пашинян дал указание государственным органам восстановить контакты с российскими коллегами и активно участвовать в совместных проектах.