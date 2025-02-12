Парламент Армении поддержал законопроект о вступлении страны в ЕС

На очередном заседании Национального собрания Армении, однопалатного парламента, был принят в первом чтении законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Об этом проинформировало издание Armenpress.

Согласно данным агентства, за поддержку законопроекта проголосовали 63 депутата, в то время как семеро выступили против.

Лидер фракции «Честь имею» (шесть мест) Айк Мамиджанян выразил намерение голосовать против данного законопроекта. В свою очередь, Сейран Оганян, глава фракции «Альянс Армения» (28 мест), заявил, что его коллеги не будут участвовать в голосовании.

Айк Конджорян, возглавляющий фракцию правящей партии «Гражданский договор» (69 мест), отметил, что его однопартийцы поддержат законопроект. В целом в армянском парламенте работают 107 депутатов.

Ранее сообщалось, что Пашиняна пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы.