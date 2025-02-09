Пашиняна пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы

Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил , что премьер-министру Армении Николу Пашиняну было направлено официальное приглашение на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, которые пройдут в Москве.

По его мнению, очень важно, что Россия и Армения продолжают сохранять и укреплять связь через почитание памяти о героических поступках своих народов.

«Через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве», — заявил посол.

В свете усиливающихся нападок на нашу общую Победу это имеет особое значение, отметил представитель российской дипломатии.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который провели Пашинян и Путин. Они обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено теме дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.