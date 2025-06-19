Парламент Финляндии одобрил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Финляндии единогласно поддержал решение о выходе страны из Международной конвенции о запрете противопехотных мин, более известной как Оттавская конвенция. Об этом свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании законодательного органа.

За соответствующее решение проголосовали 157 депутатов, против — 18, остальные 24 парламентария воздержались. Голосование транслировалось на сайте правительства страны.

Выход из конвенции означает, что Финляндия сможет вновь использовать противопехотные мины в составе своих вооруженных сил.

Оттавская конвенция представляет собой международное соглашение, направленное на запрещение использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, а также на их уничтожение. Она вступила в силу в 1999 году.

В рамках этого договора предполагается полное уничтожение всех запасов мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества, предназначенного для обучения по разминированию) и ликвидация минных полей.

В 2017 году в договоре участвовали 163 страны. После начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине правительства стран Балтии и Финляндии заявили о намерениях рассмотреть возможность выхода из конвенции.

Ранее стало известно, что в Финляндии в июне пройдут учения ВВС НАТО.