Парламент Гагаузии обратился к Евросоюзу с просьбой повлиять на власти Молдавии

Народное собрание Гагаузии обратилось к Евросоюзу и ряду международных организаций с просьбой повлиять на действия молдавских властей. Об этом сообщило РИА Новости.

В Гагаузии заявили, что Кишинев нарушает права автономии и такие нарушения уже превратились в систему. Теперь же принято решение запретить гагаузам самим назначать своего прокурора.

«Призываем Европейский союз, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, международные организации, консультативные структуры, аккредитованные в Молдавии, обратить внимание на системные нарушения законодательства страны, прав гагаузского народа», — указано в обращении.

В документе также сказано, что молдавское правительство вместо объединения общества прибегает к политическим репрессиям. Оно оказывает давление на общество и запугивает его.

Ранее с обвинениями в адрес Кишинева выступили в Приднестровье. Молдавские власти обвинили в нагнетании атмосферы конфронтации, а также в создании искусственных трудностей в снабжении газом. Тем самым Молдавия нарушает право жителей непризнанной республики на их базовые права.