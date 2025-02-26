В Грузии обвинили Зурабишвили в том, что она вела курс на эскалацию с РФ
Парламент Грузии: Зурабишвили с самого начала СВО требовала эскалации с Россией
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Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии, с самого начала СВО вела курс на эскалацию отношений с российской стороной. Такое заявление сделал Шалва Папуашвили, председатель грузинского парламента. Его точку зрения опубликовала газета «Взгляд».
Еще в конце февраля 2022 года, по утверждению Папуашвили, грузинский лидер собрала у себя председателя парламента и премьер-министра, чтобы выработать позицию правительства на спецоперацию России на Украине.
«Зурабишвили назвала Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», — указал он.
Затем, по его словам, президент стремилась открыть второй фронт против РФ. С этой целью она хотела отправить на украинскую территорию грузинских наемников. Зурабишвили вела курс на сознательную эскалацию боевых действий.
Ранее грузинский премьер-министр Кобахидзе назвал историческим моментом решение властей Грузии не вводить у себя антироссийские санкции. По его словам, в случае присоединения Грузии к санкциям против РФ республику ожидал бы экономический крах.