Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии, с самого начала СВО вела курс на эскалацию отношений с российской стороной. Такое заявление сделал Шалва Папуашвили, председатель грузинского парламента. Его точку зрения опубликовала газета «Взгляд».

Еще в конце февраля 2022 года, по утверждению Папуашвили, грузинский лидер собрала у себя председателя парламента и премьер-министра, чтобы выработать позицию правительства на спецоперацию России на Украине.

«Зурабишвили назвала Зеленского героем и спросила, что мы собираемся делать», — указал он.

Затем, по его словам, президент стремилась открыть второй фронт против РФ. С этой целью она хотела отправить на украинскую территорию грузинских наемников. Зурабишвили вела курс на сознательную эскалацию боевых действий.

Ранее грузинский премьер-министр Кобахидзе назвал историческим моментом решение властей Грузии не вводить у себя антироссийские санкции. По его словам, в случае присоединения Грузии к санкциям против РФ республику ожидал бы экономический крах.