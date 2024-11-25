Правительство Грузии сложило полномочия перед парламентом нового созыва

Грузинское правительство сложило полномочия после так местный парламент приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, и по их итогам был сформирован парламент XI созыва. Когда он приступает к выполнению своих обязанностей, правительство прекращает свои полномочия ровно до того момента, пока не будет утвержден новый кабинет министров. Это следует из грузинской Конституции.

Напомним, что выборы президента Грузии проходят также в 2024 году, в этот же период должна состояться его инаугурация. Предварительная дата президентских выборов может быть определена уже во вторник, 26 ноября.