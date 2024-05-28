Парламент Грузии утвердил закон об иноагентах, преодолев вето президента Зурабишвили
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Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на закон «О прозрачности иностранного влияния».
18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, который подвергается острой критике со стороны оппозиции как «дискриминационный».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно подчеркивал, что данный закон является сильно смягченной версией американского аналога. Он предусматривает всего лишь заполнение финансовых деклараций для неправительственных организаций, которые получают более 20% средств из зарубежных источников. Кобахидзе отмечал, что правительство имеет право знать, откуда поступает финансирование «на подрывную политическую деятельность».
Сегодня у здания парламента собралась толпа, протестовавшая против принятия закона. Сообщается, что полиция уже разблокировала территорию перед зданием.
Ранее грузинское правительство заявило о намерении продолжать прагматичную политику в отношении России.