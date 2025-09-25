Парламент Киргизии принял решение о самороспуске перед выборами

В связи с незначительным временным интервалом между парламентскими и президентскими выборами, парламент Киргизии, Жогорку Кенеш, принял решение о досрочном прекращении своей деятельности. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Депутат Улан Примов пояснил, что инициативная группа предложила парламенту добровольно сложить полномочия ради укрепления политической системы и поддержания стабильности в стране.

Он также добавил, что изменение избирательного законодательства явилось еще одной причиной такого решения. Ранее парламентарии утвердили поправки к законам, регулирующим выборы президента и парламента.

