Парламент Крыма подготовит два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Решение Верховного совета СССР о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году не являлось по своей сути легитимным и будет отменено. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член заксобрания полуострова Сергей Трофимов.

По его словам, рабочая группа при парламенте Крыма готовит два запроса в Конституционный суд России по вопросу легитимности и отмене указанного решения.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», — сказал Трофимов.

Парламентарий уточнил, что запросы будут окончательно сформированы уже в конце июля-начале августа нынешнего года. Их планируется представить на открытии осенней сессии крымского парламента.

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