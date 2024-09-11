Боля подал жалобу в ЦИК на президента Молдавии Майю Санду

Парламентарий Молдавии Василий Боля объявил на своем телеграм-канале, что он подал жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на президента Майю Санду, обвиняя ее в многократных нарушениях избирательных правил.

Во вторник, 10 сентября, Апелляционная палата Кишинева подтвердила решение ЦИК, отказавшее Боле в участии в президентских выборах.

Боля сначала шел на выборы от оппозиционного блока «Победа», а позже решил баллотироваться как независимый кандидат.

ЦИК Молдавии дважды отклонила регистрацию его инициативной группы, собиравшей подписи в поддержку политика. Боля оспаривает это решение в Высшей судебной палате.

«Президент Санду не раз грубо нарушила избирательное законодательство. По закону агитация начинается не ранее чем за 30 дней до выборов, с 20 октября. Однако в августе Санду уже призывала граждан участвовать в референдуме и выложила агитационное видео на своих официальных аккаунтах в соцсетях. Видео снималось в ее президентском кабинете на фоне флага ЕС», — написал Боля.

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